Купить сплит-систему кондиционер в Краснодаре



Жарко? Очень жарко? А и иногда прямо даже холодно? Проблема решаема! Интернет-магазин «Мистер Климат» предлагает лучшие в стране сплит-системы по выгодной для каждого цене. В ассортименте имеется множество моделей, которые соответствуют самым разным запросам потребителей. Благодаря широкому выбору вы можете приобрести систему с нужными опциями, вписывающуюся в определенный бюджет и обладающую достаточной мощностью для вашего помещения.

Интерфейс каталога нашего сайта интуитивно понятен и прост. Все, что вам нужно – это выбрать тип сплит-системы и производителя. В каждой подкатегории вы можете сортировать товары по названию, цене, популярности и другим характеристикам.

Что такое сплит-система?

Сплит-система (с англ. на split — «разделить») — климатическая система кондиционирования воздуха. Многие люди привыкли к тому, что для создания особого микроклимата в помещении нужно выбрать в описании сплит система и кликнуть но понравившийся товар. Но он не поможет нагреть комнату или создать оптимальные условия в целой квартире. Именно для этих задач была изобретена сплит-система.

Еще несколько ее отличий от кондиционера – это разнообразие дизайна, многофункциональность и крайне низкий уровень шума. Именно поэтому многие люди предпочитают приобретать сплит-системы.

Современные производители поставляют такую технику в широком ассортименте. Она позволяет решать различные задачи, связанные с созданием оптимального температурного режима в помещении.

Где купить сплит-систему?

На современном рынке климатического оборудования есть много предложений. Но только в интернет-магазине «Мистер Климат» вы можете купить сплит-систему гарантированного качества по выгодной цене. При этом вы можете воспользоваться одним из специальных предложений нашего портала. Мы регулярно организовываем различные скидки и акции, чтобы сделать такую технику еще доступнее для вас.

Помимо самих сплит-систем, у нас вы можете приобрести комплектующие и материалы для очистки и ухода за таким оборудованием. Кроме того, мы готовы установить технику, приобретенную на портале, у вас дома. Благодаря профессиональному монтажу она прослужит долго и сохранит свой функционал.

Наши преимущества

Портал «Мистер Климат» предлагает своим клиентам широкий ассортимент климатического оборудования. У нас только проверенная и сертифицированная техника от ведущих производителей. Но это не единственное наше преимущество:

В широком ассортименте вы сможете найти продукцию любого типа. При этом ее стоимость не будет превышать среднерыночную. А в некоторых случаях будет даже ниже нее.

Мы работаем для вас ежедневно, без выходных и праздников. Поэтому все заказы наши сотрудники обрабатывают в кратчайшие сроки по телефону +7(900)2-777-298.

Для клиентов у нас работает call-центр, куда можно обратиться за консультацией или помощью в выборе.

Что еще выгодно отличает нас от конкурентов? Качественный сервис! Вам не нужно искать того, кто вам установит и проверит технику, будет ее обслуживать и консультировать в процессе использования. «Мистер Климат» предоставит весь комплекс услуг в лучшем виде!

Покупка кондиционера: что может быть легче?

Все, что вам нужно – это выбрать подходящую модель климатического оборудования из нашего каталога. Под каждым изображением расположены три иконки. Кнопка «Купить» позволяет быстро заказать технику. Иконка с сердцем – добавить в понравившиеся модели. А чтобы подробно узнать о технических характеристиках оборудования, нужно нажать на кнопку с тремя столбцами.

После добавления всех необходимых товаров в «Корзину», смело кликайте на кнопку «Оформить заказ». Во всплывающей анкете вы можете вписать свои контактные данные и выбрать удобный способ доставки товара. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения особенностей заказа.

От владения современной сплит-системой вас отделяют всего несколько кликов. Хватит себя жалеть – действуйте!