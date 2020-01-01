Купить сплит системы - кондиционеры в Краснодаре «Мистер Климат» интернет-магазин климатической техники
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Кондиционер Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2

Купить «Кондиционер Haier HSU-07HTL103/R2(IN) / HSU-07HTL103/R2» c установкой в день заказа по Краснодару. Все кондиционеры в наличии на складе. Гарантия до 5-и лет.

18 400р.
14500 В наличии
14 500р.

Купить сплит-систему кондиционер в Краснодаре

Жарко? Очень жарко? А и иногда прямо даже холодно? Проблема решаема! Интернет-магазин «Мистер Климат» предлагает лучшие в стране сплит-системы по выгодной для каждого цене. В ассортименте имеется множество моделей, которые соответствуют самым разным запросам потребителей. Благодаря широкому выбору вы можете приобрести систему с нужными опциями, вписывающуюся в определенный бюджет и обладающую достаточной мощностью для вашего помещения.

Интерфейс каталога нашего сайта интуитивно понятен и прост. Все, что  вам нужно – это выбрать тип сплит-системы и производителя. В каждой подкатегории вы можете сортировать товары по названию, цене, популярности и другим характеристикам.

Что такое сплит-система?

Сплит-система (с англ. на split — «разделить») — климатическая система кондиционирования воздуха. Многие люди привыкли к тому, что для создания особого микроклимата в помещении нужно выбрать в описании сплит система и кликнуть но понравившийся товар. Но он не поможет нагреть комнату или создать оптимальные условия в целой квартире. Именно для этих задач была изобретена сплит-система.

Еще несколько ее отличий от кондиционера – это разнообразие дизайна, многофункциональность и крайне низкий уровень шума. Именно поэтому многие люди предпочитают приобретать сплит-системы.

Современные производители поставляют такую технику в широком ассортименте. Она позволяет решать различные задачи, связанные с созданием оптимального температурного режима в помещении.

Где купить сплит-систему?

На современном рынке климатического оборудования есть много предложений. Но только в интернет-магазине «Мистер Климат» вы можете купить сплит-систему гарантированного качества по выгодной цене. При этом вы можете воспользоваться одним из специальных предложений нашего портала. Мы регулярно организовываем различные скидки и акции, чтобы сделать такую технику еще доступнее для вас.

Помимо самих сплит-систем, у нас вы можете приобрести комплектующие и материалы для очистки и ухода за таким оборудованием. Кроме того, мы готовы установить технику, приобретенную на портале, у вас дома. Благодаря профессиональному монтажу она прослужит долго и сохранит свой функционал.

Наши преимущества

Портал «Мистер Климат» предлагает своим клиентам широкий ассортимент климатического оборудования. У нас только проверенная и сертифицированная техника от ведущих производителей. Но это не единственное наше преимущество:

  • В широком ассортименте вы сможете найти продукцию любого типа. При этом ее стоимость не будет превышать среднерыночную. А в некоторых случаях будет даже ниже нее.
  • Мы работаем для вас ежедневно, без выходных и праздников. Поэтому все заказы наши сотрудники обрабатывают в кратчайшие сроки по телефону +7(900)2-777-298.
  • Для клиентов у нас работает call-центр, куда можно обратиться за консультацией или помощью в выборе.

Что еще выгодно отличает нас от конкурентов? Качественный сервис! Вам не нужно искать того, кто вам установит и проверит технику, будет ее обслуживать и консультировать в процессе использования. «Мистер Климат» предоставит весь комплекс услуг в лучшем виде!

Покупка кондиционера: что может быть легче?

Все, что вам нужно – это выбрать подходящую модель климатического оборудования из нашего каталога. Под каждым изображением расположены три иконки. Кнопка «Купить» позволяет быстро заказать технику. Иконка с сердцем – добавить в понравившиеся модели. А чтобы подробно узнать о технических характеристиках оборудования, нужно нажать на кнопку с тремя столбцами.

После добавления всех необходимых товаров в «Корзину», смело кликайте на кнопку «Оформить заказ». Во всплывающей анкете вы можете вписать свои контактные данные и выбрать удобный способ доставки товара. Наши менеджеры свяжутся с вами для уточнения особенностей заказа.

От владения современной сплит-системой вас отделяют всего несколько кликов. Хватит себя жалеть – действуйте!

Бренды
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Бренд «Toshiba»
Бренд «Mitsubishi Heavy Industries»
Бренд «Lessar»
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Бренд «Fujitsu»
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Бренд «Mitsubishi Electric»
Бренд «Tosot»
Бренд «Royal Clima»
Бренд «Kentatsu»
Бренд «Carrier»
Отзывы
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Даниил Тижков
Даниил Тижков

Доброго времени суток. Хочу поделиться опытом невероятно опытной компании. У нас очень сложный монтаж, требовались альпинисты. Соседи посоветовали именно этих ребят. Приехали, привезли сразу с собой выбранную мной модель сплит системы, поставили, показали как пользоваться, оплатил всё на месте. Спасибо за профессионализм.

Александра Мамаева
Александра Мамаева

Приобрели сплит систему Хаер. Кондиционер просто суперский!!! Очень нравится его дизайн, выглядит очень современно и актуально. Комнату эта прелесть охлаждает буквально за считанные минуты. После приобретения мы не выключаем сплит систему вообще. Иногда летом бывает, что просыпаешься ночью весь в поту и не можешь уснуть. Сейчас эта проблема полностью пропала и мы только кайфуем ночью)

Карина Носовенко
Карина Носовенко

Где-то начиталась , что из-за кондиционера ребёнок может болеть. Спасибо большое диспетчеру компании за то, что убедила в том, что кондиционер не навредит малышу. Вреда сплит-система никакого не наносит, зато сколко от неё комфорта. Летом благодаря ей только и выживаем, а зимой, когда ещё не дали отопления, кондиционер ещё больше выручает тепловым режимом. Поэтому обращаюсь ко всем мамочкам, не переживайте, если грамотно установить и пользоваться сплит систему - она будет приносить ьолько радость и комфорт!

Полина Щетинина
Полина Щетинина

Хочу публично выразить свою благодарность компании Мистер Климат за комфорт в моём доме. Очень довольна покупкой кондиционера. Раньше вообще не видела смысла покупать этот аппарат, но теперь не могу представить своё лето без него. Хочу ещё отметить профессионализм рабочих, ребята, огромное спасибо!

Егор Кудрявин
Егор Кудрявин

Монтажники из Мистер климат буквально вылечили мой кондиционер! В знойную жару он перестал охлаждать и начал очень сильно вонять плесенью, но ребята быстро выяснили причину поломки. Произошла утечка фреона, а из-за этого воздух перестал охлаждаться, а на фильтрах образовалась плесень Но ребята быстро справились с поломкой. уже буквально через час фильтры блестели и бак был полон нового фреона, спасибо!

Антон Кравцев
Антон Кравцев

Друзья посоветовали мне обратиться в компанию Мистер Климат за кондиционером. Решили поверить и не ошиблись с выбором! Диспетчер посоветовала нам нужную модель, а монтажники приехали и быстро установили кондиционер. От самой техники прямо таки чувствуется качество! Работает круглосуточно и отлично выручает в летний зной. Имеет множество других интересных доп. функций, а также удобный и понятный пульт. В общем спасибо, Мистер Климат!

Новости
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Сплит-системы Electrolux
Сплит-системы Electrolux

Сплит-системы Electrolux – это сочетание новейших технологий и стильного внешнего вида. Серии ATRIUM и FUSION – это надежные и экономичные агрегаты, простые в управлении. PROF AIRLOUNGE – выбор профессионалов, позволяющий легко обслуживать кондиционер Электролюкс, поддерживая максимальную эффективность работы.

Сплит-системы Centek series CT-65E07
Сплит-системы Centek series CT-65E07

Самой большой популярностью в Краснодаре по отзывам покупателей пользуются кондиционеры Centek. Доступная цена и высокое качество в сочетании со стильным эргономичным дизайном внутреннего блока делает даже сплит-систему Centek CT-65E07 series Super-E (обычный ON/OF кондиционер) лидером продаж, что уж говорить о моделях люкс E серии.

Кондиционер нужно использовать правильно
Кондиционер нужно использовать правильно

Эта истина неоспорима. Если мы эксплуатируем прибор с грубыми нарушениями, то вскоре он ломается или в лучшем случае работает менее эффективно. Учитывая, что кондиционер нельзя отнести к разряду дешёвых товаров, стоит его беречь, эксплуатируя строго по назначению и с учётом технических особенностей.

Кондиционеры и сплит-системы оптом
Кондиционеры и сплит-системы оптом

Среди рыночных предложений есть более дорогостоящие инверторные модели кондиционеров, которые «отрабатывают» свою стоимость тем, что меньше потребляют энергии в процессе своей деятельности. Все это и многое другое наша компания предлагает приобрести оптовыми партиями. Климатическая техника стала обычным явлением в домах и квартирах, офисах и магазинах.

Инверторные сплит-системы
Инверторные сплит-системы

Инверторные сплит-системы Rovex отличаются надежностью и функциональностью. Серия UIN1 кроме цифрового инверторного управления предлагает пользователям антиформальдегидную, антибактериальную и электростатическую обработку воздуха. Серия BS1 LUX – это тишина и комфорт за счет амплитудоимпульсной модуляции агрегата.

Обслуживание кондиционеров и сплит-систем
Обслуживание кондиционеров и сплит-систем

Хозяевам климатической техники необходимо помнить, что кондиционер или сплит – это не утюг или телевизор, которые можно беспроблемно эксплуатировать, пока те не сломаются. В отличие от тех же современных телевизоров, которые могут проработать до 7 лет, сплит-системы без сервисного обслуживания едва ли дотянут до 3.

Статьи
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Лидеры продаж

Самой большой популярностью в Краснодаре по отзывам покупателей пользуются кондиционеры Centek. Доступная цена и высокое качество в сочетании со стильным эргономичным дизайном внутреннего блока делает даже сплит-систему Centek CT-65E07 series Super-E (обычный ON/OF кондиционер) лидером продаж, что уж говорить о моделях люкс E серии.

Правильная эксплуатация кондиционера

Эта истина неоспорима. Если мы эксплуатируем прибор с грубыми нарушениями, то вскоре он ломается или в лучшем случае работает менее эффективно. Учитывая, что кондиционер нельзя отнести к разряду дешёвых товаров, стоит его беречь, эксплуатируя строго по назначению и с учётом технических особенностей.

Оптовый склад кондиционеров в краснодаре

Все модели имеют удобные и работающие пульты, поэтому настраивать их проблемой не становится. Фильтры очищают поступающий воздух качественно, а во многих вариациях предусмотрено его обеззараживание. Поэтому приобретая у нас оптом сплит-системы, вы получаете гарантированно качественную технику.

Обычные сплит-системы

Обычные сплит-системы Rovex серий ALS, ST, GS1 отличаются надежностью и безопасностью в сочетании с широким диапазоном возможностей. Серия HST – это акцент на энергоэффективность. HST2 – надежность в сочетании с современными инновационными решениями. BS подарила потребителям возможность трехмерного распределения воздушного потока.

Основные причины выхода сплит-систем из строя

В нашей компании подобран штат высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми знаниями, умениями и оборудованием, чтобы проводить полноценное и качественное обслуживание и ремонт кондиционеров любых типов и марок. Обращайтесь и мы вам поможем!

Инверторы MONACO Super DC Inverter и SLIDE DC Inverter

AIR GATE – это холодная плазма, уникальный дизайн и система фильтрации. Инверторы MONACO Super DC Inverter и SLIDE DC Inverter обеспечивают еще больше дополнительных функций по подготовке воздуха при повышенной энергоэффективности А+. Подарите себе комфорт с большой буквы!

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